Sindaco Norcia, Testo unico emergenze

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 NOV - "Visti gli eventi calamitosi di questi giorni dovuti al maltempo c'è la necessità di un Testo unico per le emergenze, come più volte abbiamo chiesto al Parlamento". È quanto ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, stamani nel corso delle celebrazioni del 4 Novembre.

"Questa Italia bellissima e sempre più fragile, anche in questi giorni - ha aggiunto Alemanno - racconta di dissesti e di eventi calamitosi che feriscono ampie porzioni del nostro territorio. Vorremmo che ancora una volta da qui, da Norcia, si levasse l'appello a dotare il Paese di un Testo unico per la gestione delle emergenze e della ricostruzione".