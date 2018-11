Il ricordo della Grande Guerra a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 4 NOV - Un incontro per ricordare, ad un secolo esatto dalla fine della Prima Guerra mondiale, le vicende storiche che portarono alla Grande Guerra: sala gremita a Palazzo Mauri, a Spoleto, in occasione della presentazione del libro di Carlo Pagliucci "Memorie Storiche d'Italia nei canti della Patria". L'evento, organizzato dal Comune ed inserito nella programmazione di eventi previsti per il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, è stata un'occasione per riprendere in mano i mutamenti sociali e gli accadimenti storici tra la fine dell'800 e gli inizi del '900. "Viviamo da settanta anni un'epoca di pace in Europa - ha detto l'assessore Ada Urbani - ma non possiamo dimenticare la tragedia che vissero i popoli durante la Prima Guerra mondiale. Oggi ricordare è necessario ed indispensabile e, questo di oggi, deve essere un momento dedicato alla memoria e alla comprensione del nostro passato".