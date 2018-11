Hacker violano database Regione Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 4 NOV - Un tentativo di hackeraggio del sistemi informatici del Consiglio regionale dell'Umbria è avvenuto nei giorni scorsi senza causare particolari problemi all'attività dell'ente. L'ufficio stampa della stessa Assemblea legislativa umbra conferma stamani all'ANSA la notizia riportata dal sito Umbria24. L'intrusione degli hacker secondo quanto accertato dalla responsabile del sito internet del Consiglio è avvenuta prima del 29 ottobre scorso ed ha riguardato il solo database delle leggi, isolato rispetto al resto del sistema il quale - come riferito - non ha mai smesso di funzionare. La Regione ha segnalato il fatto alla polizia postale.

Secondo Umbria24, nelle ultime ore il collettivo di hacker composto da Anonymous, Lulz Security Ita e AntiSecurity Ita ha violato i sistemi informatici di diversi enti locali in varie regioni e di molte università tra cui quella di Perugia.