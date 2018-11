Umbria Jazz, addio a Roy Hargrove

(ANSA) - PERUGIA, 3 NOV - Addio a Roy Hargrove, 49 anni, il "giovane veterano" del jazz, che nella sua relativamente breve carriera ha fatto quello che tanti musicisti di jazz non hanno ancora fatto a sessant'anni. Molte volte ospite di Umbria Jazz, sia a Perugia che Orvieto: la prima a Perugia nel 1989, l'ultima lo scorso luglio.

A cavallo degli anni '80-'90 Roy Hargrove - ricorda Umbria Jazz - era annoverato tra i giovani leoni del nuovo bebop. Texano, ottimi studi (anche un anno alla Berklee) Hargrove era considerato un autorevole epigono della grande filiera dei trombettisti che nell'era del bebop avevano rivoluzionato il jazz: Fats Navarro - Dizzy Gillespie - Clifford Brown.

Wynton Marsalis lo aveva scoperto in una visita alla scuola di Dallas in cui il giovanissimo Roy studiava, e lo aveva aiutato ad inserirsi nel mondo del jazz più importante.