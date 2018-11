(ANSA) - PERUGIA, 3 NOV - Ad Assisi si ritrovano in questi giorni 700 giovani e oltre 100 volontari, provenienti da tutte le regioni d'Italia per vivere il meeting annuale Giovani verso Assisi. "Hanno tra i 18 ai 28 anni e sono tutti accomunati - spiega il direttore sella Sala stampa del Sacro convento, padre Enzo Fortunato - dall'amore per un santo, Francesco, che dà sapore alle loro vite". Il tema della 39/a edizione degli incontri, aperti mercoledì sera dalla veglia di preghiera presieduta da padre Mauro Gambetti, custode del Sacro convento, è "Gustate e Vedete, La Sapienza con Francesco". Sabato alle 17 messa in Basilica superiore, presieduta dal Ministro generale dei frati minori conventuali, padre Marco Tasca. I ragazzi si stanno confrontando con esperti del marketing, della filosofia e delle religioni, coordinati da Fra' Simone Tenuti, responsabile della pastorale giovanile e vocazionale dei frati minori del Mediterraneo. Il convegno si conclude domenica.