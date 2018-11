Maxi-trifola all'asta contro i tumori

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 3 NOV - Una maxi-trifola da 500 grammi è stata messa all'asta alla 39/a Mostra nazionale del tartufo bianco di Città di Castello da "Giuliano Tartufi" per raccogliere fondi per la ricerca sui tumori a sostegno della Fondazione Ieo di Milano. Grazie alla generosità di Giuliano Martinelli, titolare dell'azienda, uno dei tartufi più belli della manifestazione finirà sulla tavola di un benefattore, anziché nella cucina di uno dei prestigiosi ristoranti in Europa, America o Asia che acquistano abitualmente i migliori tuberi dell'alta valle del Tevere.

Da una base d'asta stabilita a 1.200 euro, la maxi-trifola è schizzata subito a 2.000 grazie al primo rilancio fatto da un anonimo donatore già in occasione della cerimonia nella quale Silvana Benigno ha presentato insieme a Giuliano Martinelli l'iniziativa di solidarietà "Cerchi un tartufo trovi una vita".

Silvana è la donna in cura all'Istituto europeo di oncologia, che per la ricerca contro il cancro ha fra l'altro realizzato un calendario.