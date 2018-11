Recuperato Cristo morto a Castelluccio

Recuperato il "Cristo morto" della chiesa di Santa Maria Assunta di Castelluccio di Norcia.

I vigili del fuoco sono riusciti a localizzarlo sotto un cumulo di macerie per poi prelevarlo e metterlo in sicurezza.

In questi due anni, quanti sono trascorsi dal terremoto che ha raso al suolo la chiesa e l'intero borgo dei Sibillini, più volte si era cercato di localizzare questa opera, ma mai con successo.

Oltre al "Cristo morto" i vigili del fuoco sono riusciti anche a recuperare una campana ancora intatta.