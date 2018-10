Vento fa cadere 'quercia del pentimento'

C'è anche la secolare "quercia del pentimento" tra i tanti alberi caduti a causa del forte vento in gran parte dell'Umbria. Si trova a Castiglione del Lago in località Giorgi, al confine tra Umbria e Toscana. Per rimuovere il grande albero sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia.

La "quercia del pentimento" è legata a Santa Margherita da Cortona, pur non essendo l'albero di quell'epoca. Secondo la tradizione popolare, proprio lì infatti avvenne il suo pentimento dopo che era stato ucciso il suo amante. Vicino alla quercia c'è anche una chiesetta non interessata dalla caduta della quercia.

"La nostra gente - ha spiegato il sindaco di Castiglione Sergio Batino - è molto legata alla Santa Margherita e vogliamo valorizzare la tradizione popolare. Il legno della quercia sarà conservato per realizzare un altare nella vicina chiesa. Pianteremo poi un altro albero dove questo è caduto".