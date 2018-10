Nasce 'nuovo' Morlacchi, firma Cucinelli

Completati i primi interventi di sistemazione del teatro Morlacchi resi possibili da un finanziamento della 'Fondazione Federica e Brunelli Cucinelli' con l'Art bonus. Complessivamente un progetto da circa 800 mila euro complessivi, 570 mila dei quali relativi al primo stralcio.

In questa prima fase sono stati eseguiti interventi edilizi di demolizione e ricostruzione che hanno riguardato l'ingresso e la zona foyer, gli arredi e le dotazioni impiantistiche, i camerini sono stati integralmente ristrutturati ed è stata completamente sostituita la pavimentazione dei palchi dal primo al terzo ordine e quella laterale al palcoscenico.

"Trovo bella l'idea di custodire, di abbellire insieme la nostra città - ha affermato Cucinelli - e quella che per me è una bellissima opera, il Teatro Morlacchi. E' affascinante pensare di custodirlo, restaurarlo e lasciarlo a coloro che verranno dopo di noi per i prossimi 200 anni".

Apprezzamento è stato espresso dal sindaco di Perugia Andrea Romizi.