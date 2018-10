Il 4 novembre disinnesco ordigno Cesi

Sarà rimosso e fatto brillare domenica 4 novembre il residuato bellico, una bomba di aereo americana del peso di circa 125 chili, di cui 60 di esplosivo, rinvenuto in un cantiere edile a Cesi, il località strada della Ferrovia. E' quanto stato deciso in una riunione alla prefettura di Terni.

Il disinnesco sarà eseguito dagli artificieri del sesto reggimento Pionieri di Roma. I militari hanno già compiuto un sopralluogo preliminare per verificare le condizioni dell'ordigno e dell'area circostante, già presidiata costantemente dalle forze di polizia.

Nel corso della riunione in prefettura è stata disposta l'evacuazione, a scopo precauzionale, dell'area più prossima al luogo del rinvenimento per un raggio di 381 metri, al fine di garantire la piena sicurezza della zona e dei cittadini residenti.