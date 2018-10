Cucinelli, fare settimana custodia città

Una settimana dedicata "alla custodia della città" ai suoi luoghi, alle bellezze: è l'idea rilanciata dal Morlacchi di Perugia da Brunello Cucinelli e raccolta dal sindaco Andrea Romizi, l'inaugurazione dei lavori di restauro del teatro finanziati dall'imprenditore.

"Dobbiamo proprio farla - ha detto Cucinelli -, mi stuzzica.

Mi affascina l'idea di abbellire, custodire. Dobbiamo convincere i perugini e non solo a decidere di custodire ognuno un pezzo della città: magari il portone di casa propria, il giardinetto.

Sono sicuro che lo spirito di emulazione sarebbe molto forte".

"C'è un ponte prima di Solomeo - ha raccontato scherzando Brunello Cucinelli - dove qualcuno, che probabilmente è stato lasciato dalla fidanzata, si ostina a scrivere frasi d'amore per la ragazza. Lui le scrive e io le ri-pitturo. Arrivare in un luogo dove c'è una noncuranza delle cose rende l'atmosfera totalmente diversa. Da qui dobbiamo ripartire".