A Villa umbra confronto su spesa sanità

Prenderà il via giovedì 8 novembre, a Villa Umbra, l'ottava edizione del Laboratorio di benchmarking tra sistemi sanitari regionali "Franco Tomassoni" sul controllo della spesa sanitaria promosso da Regione Umbria e Scuola umbra di amministrazione pubblica.

L'edizione 2018 intitolata "Spesa sanitaria tra nuovi bisogni e nuove autonomie" conferma la formula delle tre giornate in programma da giovedì 8 novembre a sabato 10 novembre. Sono al momento 14 le regioni iscritte a partecipare, da nord a sud, in rappresentanza di tutto il territorio nazionale. Oltre all'Umbria, saranno presenti Toscana, Marche, Lazio, Emilia Romagna, Basilicata, Molise, Veneto, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Sardegna.

"Il Laboratorio, appuntamento ormai nazionale - afferma l'amministratore unico della Scuola, Alberto Naticchioni - vuole contribuire a rendere il Servizio sanitario sempre più funzionale, efficace nelle cure e sostenibile economicamente".