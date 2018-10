Squarta chiede più sicurezza ai pronto soccorso

"Più telecamere e una nuova figura, quella dei vigilantes sanitari, nel pronto soccorso degli ospedali dell'Umbria": è la proposta del consigliere regionale Marco Squarta, FdI, portavoce centrodestra, che annuncia la presentazione di una mozione con la quale impegna l'assessore regionale alla Sanità ad attivarsi "per aumentare il livello di sicurezza nelle strutture sanitarie pubbliche".

"Le violenze verbali che nei casi più gravi sfociano in vere e proprie aggressioni al pronto soccorso nei confronti di medici, infermieri, operatori sanitari e volontari delle ambulanze - ha sottolineato Squarta -, sono intollerabili e inaccettabili. Negli ultimi anni il fenomeno ha fatto registrare un trend in salita a livello nazionale e tutto ciò è preoccupante considerando che quelle figure professionali lavorano giorno e notte per intervenire con urgenza in caso di incidenti, infortuni o malori improvvisi. Nei casi più critici sono anche impegnati a salvare vite umane".