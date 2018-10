Premio a unità cinofile operato Genova

Premiati in Campania Apo, Kreole, Derby e Jana, le unità cinofile dei vigili del fuoco dell'Umbria impegnati a Genova subito dopo il crollo del ponte. Lo ha sottolineato l'assessore regionale Luca Barberini con un post su Facebook.

Insieme ai loro conduttori Fabrizio Caira, Massimo Mancinelli, Andrea Guiso e Stefano Albergotti hanno infatti ricevuto il premio professor Giuseppe Moscati, dedicato al medico e scienziato napoletano che da 31 anni va a quanti "interpretano la vita con umiltà e coraggio e utilizzano la loro professione per lenire le altrui sofferenze". I cani e vigili del fuoco umbri sono stati premiati - spiega l'assessore - per lo "straordinario lavoro" svolto durante i soccorsi.

Riconoscimento che è stato loro consegnato a Casanova di Carinola, in provincia di Caserta.

"Complimenti!" ha scritto Barberini. "Tutta l'Umbria - ha aggiunto - è orgogliosa per questo meritato riconoscimento.

Grazie per il vostro lavoro, grazie ai nostri vigili del fuoco".