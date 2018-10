Patron della Ternana, avanti con la C

(ANSA) - TERNI, 30 OTT - "Non è possibile attendere ulteriormente. È chiaro che abbiamo dovuto fare delle scelte e abbiamo scelto di ricominciare a giocare il campionato di serie C da domenica. Andremo avanti nel girone B del campionato di serie C e a questo punto lo faremo fino in fondo": così il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, dopo la decisione del consiglio federale della Figc di mantenere il format della serie B a 19 squadre, in attesa dell'udienza del Consiglio di Stato del 15 novembre e di una riforma. "Non sarà più possibile per la Ternana entrare nel campionato di serie B - ha proseguito - perché sarebbe impossibile recuperare almeno 12 o 13 partite.

Pur volendo giocare tutte le settimane due volte, o anche tre, bisognerebbe arrivare a fine marzo-inizio aprile per recuperare le partite perse nel girone d'andata. Ma "faremo di tutto - ha detto - per vincere nelle aule di tribunale e poter avere un risarcimento danni più alto possibile, che chiaramente la Ternana investirà completamente nella squadra".