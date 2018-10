Mostre, 'Still Life' di Gaetano Mongiardi

Ci sono gli oggetti e i luoghi della vita quotidiana - quella di oggi e quella di ieri - e gli attrezzi che servono a dipingere. Ci sono gli scorci delle vie e delle case di Perugia, e quelli di Gasperina, vicino a Catanzaro, dove è nato 42 anni fa. Ci sono i canneti del Trasimeno, ma anche gli alberi che crescono nella terra dura e amata della Calabria. E ci sono le nature morte, omaggio al maestro Giorgio Morandi. Sono complessivamente 26 i dipinti esposti alla Artemisia Galleria d'arte di Perugia (via Alessi, 14/16) da Gaetano Mongiardi: disegni con il carboncino e lavori con acrilico che compongono la mostra "Still life" - dal 3 al 24 novembre - una personale alla quale l'artista arriva dopo una serie di presenze in esposizioni collettive a Perugia e a Milano.