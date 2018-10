Marini, Umbria all'altezza emergenza

"L'Umbria ancora una volta si è mostrata all'altezza dell'emergenza in questi due anni post sisma e questo grazie a un consolidato gioco di squadra tra tutti i dipendenti pubblici e la rete dei volontari": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenendo a Norcia alle iniziative in occasione dei due anni dalla scossa del 30 ottobre. Dove ha evidenziato anche il maggiore rammarico, "quello di non essere riusciti a far capire al Parlamento e al Governo che c'è bisogno di una normativa speciale per la ricostruzione".

"Non significa non avere regole - ha spiegato Marini -, ma avere, in materia di appalti e di semplificazione amministrativa, un quadro normativo che permette di accorciare i tempi autorizzativi della ricostruzione".

Marini ha ricordato alcuni numeri che hanno caratterizzato l'attività fin qui svolta sul cratere sismico umbro. "Nel 2019 - ha evidenziato - ci attendiamo il picco massimo delle richieste per avviare la ricostruzione leggera e pesante".