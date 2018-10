(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 30 OTT - Sono stati Alberto Burri e Monica Bellucci gli ambasciatori ideali che hanno portato Iva Zanicchi a Città di Castello per l'anteprima nazionale del nuovo tour "Una vita da Zingara", organizzata in due serate da Sogepu, con il patrocinio del Comune, giovedì 1 e venerdì 2 novembre, alle ore 21, al Teatro degli Illuminati.

Nella conferenza stampa nella residenza municipale tifernate, la cantante ha raccontato di aver avuto l'opportunità di conoscere personalmente i personaggi più celebri ai quali la città ha dato i natali, nel corso di una carriera che le ha permesso di incontrare grandi cantanti, ma anche artisti, i poeti, intellettuali ed esponenti politici tra i più noti al grande pubblico. "Città di Castello è meravigliosa, la gente è cordiale e si mangia davvero bene, ma ho scoperto un Teatro degli Illuminati bellissimo, una vera bomboniera, che ha tutto per dare vita a una bella esibizione", ha affermato Zanicchi.