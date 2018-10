Inaugurata a Norcia la mostra HeartQuake

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - Tra le iniziative in ricordo della forte scossa del 30 ottobre 2016 è stata inaugurata anche la mostra "HeartQuake" che, dopo essere stata esposta a Bruxelles nella sede del Comitato delle Regioni e delle città d'Europa, è stata allestita a Norcia, nella galleria commerciale.

"È una mostra di comunicazione istituzionale che rende conto alle istituzioni europee e allo Stato l'utilizzo delle risorse pubbliche e gli interventi finanziati con i fondi strutturali e con l'impegno della Commissione europea", ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.

L'esposizione fotografica è dedicata agli eventi drammatici che hanno colpito l'Umbria ed il Centro Italia nel 2016, con riferimento anche alla solidarietà ed al sostegno delle istituzioni europee, sia nella fase dell'emergenza che in quella della ricostruzione, a partire da quella per la basilica di San Benedetto di Norcia, per la quale c'è l'impegno diretto della Commissione europea.