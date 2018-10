In vasca di acqua sudicia 150 carpe

(ANSA) - AREZZO, 30 OTT - Sorpreso con 150 carpe stipate in una vasca con acqua putrida e denunciato. A salvare i pesci la polizia stradale di Arezzo che in autostrada ha sorpreso un cinese di 48 anni, che stava percorrendo il tratto aretino dopo che aveva prelevato a Perugia le 150 carpe e stava raggiungendo Prato. I poliziotti hanno verificato che nella vasca non c'era ricambio di ossigeno, tant'è che la maggior parte dei pesci era moribonda. L'uomo è stato denunciato per maltrattamento e dovrà pagare una multa di 5mila euro.