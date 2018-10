Aveva coltelli da lancio, denunciato

(ANSA) - TERNI, 30 OTT - Andava in giro "armato" di tre coltelli da lancio, un cinquantenne di Terni denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato sorpreso con le lame, dai carabinieri, durante un controllo in un locale pubblico.

L'uomo - riferisce oggi l'Arma - è notato fermarsi nei pressi dell'esercizio in sella ad uno scooter, per poi ripartire a forte velocità probabilmente dopo averli visti. I militari hanno quindi deciso di inseguire il mezzo, riuscendo a raggiungerlo e ad intimare l'alt.

Al cinquantenne, che non aveva con sé neanche la documentazione del veicolo che guidava, i carabinieri hanno sequestrato i tre coltelli da lancio, con doppia lama, acuminati, ciascuno della lunghezza totale di 18 centimetri, ben nascosti nel vano sottosella sotto vari indumenti personali. Il motorino è stato sottoposto a fermo amministrativo.