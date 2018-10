A Norcia tornano aumentare nuovi nati

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "A Norcia sono tornate ad aumentare le iscrizioni scolastiche e sono aumentati anche i nuovi nati, con un numero complessivo della popolazione che è rimasto pressoché invariato rispetto ad agosto 2016, dato che allontana ogni dubbio circa l'ipotesi di emigrazione di massa dal borgo": lo ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, nel suo intervento presso la galleria commerciale, durante le celebrazioni per il secondo anniversario del sisma.

"L'Umbria è anche l'unica regione del cratere a non avere più persone in sistemazione alberghiera", ha sottolineato Alemanno, che nel suo intervento ha fornito alcuni dati riguardanti il Comune di Norcia a due anni dal terremoto: 1.419 sono state le determine relative alla gestione dell'emergenza, con 306 edifici demoliti.