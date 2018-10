Regioni, presidenti mantengano ruolo

(ANSA) - ANCONA, 29 OTT - I presidenti delle Regioni devono mantenere il ruolo di condivisione delle ordinanze commissariali sulle azioni da mettere in atto per le zone colpite dal terremoto. E' questa la sostanza di una risoluzione approvata a Reggio Calabria dalla Conferenza dei èresidenti delle Assemblee legislative, che chiedono sia stralciata la norma nel decreto Genova, nel quale si prevedono disposizioni urgenti per il capoluogo ligure, infrastrutture, trasporti, lavoro e, appunto, i terremoti e altre emergenze. "Accogliamo con soddisfazione l'approvazione unanime della risoluzione - dice il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, vice coordinatore della Conferenza - che rappresenta un segnale forte al Governo affinché ritorni sui propri passi. Mantenere l'intesa con i presidenti delle Regioni, non declassando la loro funzione ad un ruolo solo consultivo, vuol dire salvaguardare il massimo raccordo tra la programmazione della Regione e l'azione amministrativa, garantendo rappresentatività".