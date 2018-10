Pasqua, 2019 anno rinascita Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 OTT - "Il 2019 credo che possa essere l'anno della vera rinascita di Castelluccio, ma alcuni passi in avanti sono stati fatti anche in questi ultimi mesi": a dirlo, all'ANSA, è Roberto Pasqua, presidente della Comunanza agraria del borgo.

Sul cosiddetto "deltaplano" che è stato inaugurato oggi e che ospiterà una decina di attività presenti a Castelluccio prima del sisma, Pasqua esprime un giudizio "molto positivo". "La ritengo - spiega - una delle strutture più belle realizzate per la delocalizzazione delle imprese". Il presidente sottolinea anche "l'accelerazione che è stata impressa alla rimozione delle macerie e questo è un altro fatto positivo". Resta invece "il nodo parcheggi". "Entro la primavera - afferma - dobbiamo trovare definitivamente una soluzione a un problema che da sempre affligge il borgo. Sono comunque fiducioso di poter trovare una volta per tutte una sintesi che permetterà a Castelluccio di essere davvero fruibile senza disagi".