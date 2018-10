Marini, deltaplano chiude fase emergenza

"Con l'inaugurazione del deltaplano, per quanto riguarda l'Umbria si chiude la fase più complessa dell'emergenza e questo ci permetterà di concentrare tutte le nostre competenze amministrative e tecniche sulla ricostruzione, della quale abbiamo già i primi dati importanti con mille pratiche presentate, 400 cantieri aperti e 80 già conclusi": lo ha sottolineato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, in occasione dell'inaugurazione della struttura per le attività commerciali a Castelluccio.

"Nel territorio di Castelluccio - ha detto ancora Marini - non c'è una natura facile. Chi ha scelto di vivere qui sono cittadini tenaci, operosi e resistenti ed è stata la comunità stessa a darci delle priorità. Ci hanno chiesto anzitutto di ricominciare a lavorare quindi abbiamo fatto bene a costruire questa struttura perché è stata la stessa Castelluccio che l'ha voluta".