Ancora interventi vigili fuoco per vento

Tanti interventi per il maltempo da parte dei vigili del fuoco in gran parte della provincia di Perugia ma la situazione non presenta al momento particolari emergenze. Lo si è appreso dal Comando provinciale del capoluogo umbro.

La zona più colpita risulta lo spoletino. I vigili del fuoco sono al lavoro soprattutto per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade a causa del vento. Interessati anche altri centri della provincia.

A Castel Ritaldi i vigili del fuoco hanno portato in salvo il cane di un cacciatore che era finito in un pozzo.