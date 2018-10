Alemanno, a Castelluccio fatto miracolo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 OTT - "È un miracolo aver fatto tutto questo a Castelluccio con le regole che ci sono state date. Riuscire a fare in tempi brevi ciò che non si riesce a fare nei casi ordinari con le regole ordinarie è quasi impossibile": lo ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, a margine dell'inaugurazione del 'deltaplano', a Castelluccio di Norcia. La struttura che ospita dieci attività commerciali presenti nel borgo prima del sisma del 2016.

"Ora anche il cantiere per realizzare le otto Sae qui a Castelluccio è partito - ha detto Alemanno - e per i commercianti vogliamo realizzare dei monolocali attrezzati perché possano dormire qui".