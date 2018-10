Vigili fuoco a lavoro per maltempo

Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in quasi tutta l'Umbria per il maltempo. La situazione non presenta comunque particolari criticità o problemi per le persone.

Diversi allagamenti sono stati segnalati nella zona di Spoleto, rami e piante caduti invece tra Foligno, Assisi, Perugia, Todi. Tre gli incidenti stradali, tutti non gravi. A Villa di Magione una vettura ha colpito una colonnina del metano provocando la rottura della tubazione. I vigili del fuoco hanno subito bloccato la fuoriuscita del gas.

In provincia di Terni sono stati una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto a causa del vento, per la rimozione di rami ed alberi nonché per alcuni allagamenti di cantine e garage. Diversi anche i pali delle linee telefoniche ed elettriche abbattuti dal vento. (ANSA).