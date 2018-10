Vigili fuoco a lavoro per danni maltempo

Diversi interventi sono stati compiuti dai vigili del fuoco in gran parte dell'Umbria per i danni provocati dal maltempo delle ultime ore. Non vengono comunque segnalati problemi per le persone.

A creare i danni è stato soprattutto il vento. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in provincia di Perugia per rami e piante cadute sulle strade in numerose località, così come le tegole di qualche edificio.

A Terni una pianta si è abbattuta su un muro di recinzione della Polimer, abbattendone un tratto. Anche in questo caso nessuna persona coinvolta.