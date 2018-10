Un decalogo per la Norcia del futuro

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 OTT - Un decalogo per la ricostruzione e per immaginare la Norcia del futuro, dieci punti per indicare le linee guida della città una volta che il terremoto sarà stato superato. Decalogo che è stato presentato ad Agriano, nel corso dello consiglio comunale, dal sindaco Nicola Alemanno che ha chiesto all'intera Assise e alla cittadinanza di inviare contribuiti per "migliorare e integrare" il documento.

I dieci punti individuati vanno dalla "Città sicura" alla "Città resiliente", passando per il paesaggio, i giovani, i prodotti locali, San Benedetto. Ma anche attraverso un futuro "smart", l'inclusività e i borghi che fanno da cornice alla città. Al primo punto è stato inserito il tema della sicurezza.

"Dobbiamo ricostruire - è detto nel documento - con la consapevolezza che le nostre case, chiese, edifici pubblici, dovranno poterci difendere dal terremoto".