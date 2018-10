Marini, Porta Sole apre pagina importante

"Con l'inaugurazione della nuova struttura a Monteluce della clinica Porta Sole, si apre una pagina importante non solo per la sanità, ma anche per il futuro di un'area importantissima Perugia e per tutta l'Umbria": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenuta all'inaugurazione della struttura.

"Siamo riconoscenti alla famiglia Cucchia - ha detto Marini - per avere, con coraggio e lungimiranza, scommesso sulla propria missione imprenditoriale e sulle prospettive di crescita di questo quartiere sul quale, anche la Regione, crede molto e molto sta investendo". Ha quindi ricordato i diversi investimenti che la Giunta regionale ha messo in campo per rifunzionalizzare l'area di Monteluce.

L'assessore regionale alla Salute Luca Barberini si è detto convinto "che si possono soddisfare i bisogni di salute dei nostri cittadini anche grazie ad un positivo e sinergico rapporto di collaborazione e cooperazione tra sanità pubblica e privata".