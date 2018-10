Aperti 400 cantieri ricostruzione post sisma

Mille pratiche per la ricostruzione presentate, altre 400 in lavorazione, 400 cantieri aperti e 80 conclusi: sono alcuni numeri che Alfiero Moretti, responsabile della Protezione civile umbra, ha fornito ad Agriano di Norcia, nel corso di un Consiglio comunale "aperto" tenuto all'interno del centro di comunità della frazione.

Moretti ha sottolineato la "complessità" del lavoro svolto.

"Magari - ha aggiunto - avremmo potuto fare di più ma siamo arrivati ad oggi con alcuni fondamentali punti certi. Uno su tutti è che l'intera ricostruzione privata è già interamente finanziata e non era mai capitato nei precedenti terremoti".

Ripercorrendo i 24 mesi dopo la scossa del 30 ottobre 2016, Moretti ha ricordato le 50 mila verifiche fatte sugli edifici lesionati, le 5.200 persone che stanno ancora percependo il contributo di autonoma sistemazione, le 1.600 schede Aedes che mancano ancora all'appello e le 50 pratiche ancora sospese per la delocalizzazione delle aziende.