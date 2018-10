Pd punta su Giubilei per sindaco Perugia

Il Pd punta ufficialmente sul giornalista Giuliano Giubilei come candidato a sindaco di Perugia nelle elezioni del 2019. L'assemblea comunale "all'unanimità" ha infatti affidato al segretario Paolo Polinori il mandato di "verificare, sulla base di una convergenza programmatica e valoriale" la sua disponibilità "per la nuova coalizione civica di centro-sinistra".

Lo stesso organismo del partito ha poi "preso atto che nessun soggetto della coalizione civica di centro-sinistra ha richiesto che si svolgano primarie interne o di coalizione".

Secondo l'Assemblea del Pd la figura di Giubilei corrisponde "ad un alto profilo di autorevolezza, riconoscibilità e capacità di interpretare al meglio le istanze civiche della città".

Sindaco di Perugia è attualmente Andrea Romizi, Forza Italia, che guida una colazione di centro-destra che con ogni probabilità lo candiderà per un secondo mandato.