Medicina lavoro riferimento per Inail

L'Inail ha individuato il reparto di Medicina del lavoro dell'ospedale di Perugia come centro di eccellenza. E' stata infatti presentata la convenzione tra l'istituto e l'Azienda ospedaliera di Perugia che individua nella struttura diretta dal professor Giacomo Muzi come Centro nazionale di riferimento per le malattie professionali dell'apparato respiratorio.

Nel corso della presentazione è stato ribadito che le malattie professionali dell'apparato respiratorio sono "una realtà di rilevante importanza sia dal punto di vista sanitario che per l'impatto socio-economico nella popolazione generale".

La presidente della Regione Catiuscia Marini ha ringraziato l'Inail per avere scelto come Centro nazionale di riferimento una struttura umbra.

Sul tema delle collaborazioni interdisciplinari e del gioco di squadra si è soffermato anche l'assessore Luca Barberini come "punto fondamentale della convenzione con l'Inail".