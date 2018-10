Allerta per pioggia e vento su Umbria

Allerta meteo della protezione civile per il maltempo atteso sull'Umbria, come su molte altre aree italiane, per la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l'Italia.

Secondo quanto reso noto dalla Regione, dalle prime ore di domenica 28 ottobre per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Inoltre dal pomeriggio di domenica sono attesi venti da forti a burrasca anche sull'Umbria.

Per domenica è quindi prevista un'allerta gialla, ordinaria, per rischio temporali, idrogeologico, idraulico e vento su tutta la regione fino alle 14 e quindi arancione, moderata, per rischio idraulico e idrogeologico su tutte le zone.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste in Umbria è costantemente aggiornato sul sito del centro funzionale della protezione civile www.cfumbria.it.