Ricostruzione centro eventi 2 anni sisma

Sono diverse le iniziative che anche la Regione Umbria ha organizzato in occasione del secondo anniversario del terremoto dell'ottobre 2016 che colpì Norcia e la Valnerina. Si svolgeranno nei prossimi giorni e nel corso del mese di novembre.

Sono in programma, infatti, molti eventi a Cascia, Preci, Norcia ed in altri comuni del "cratere", per confrontarsi - spiega la Regione attraverso una nota - sui diversi aspetti legati soprattutto al tema della ricostruzione, ad iniziare dalla stessa recente legge regionale in materia, approvata dall'Assemblea legislativa, che sarà oggetto di incontri e confronti.