Ok Cipe fondi Quadrilatero e Pedemontana

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Il Cipe che si è riunito ieri sera a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri, ha approvato tra l'altro la variante all'Asse viario Marche-Umbria e il 3° e 4° stralcio della Pedemontana Marche.euro per la metropolitana di Genova. "L'avevamo detto, l'abbiamo fatto - commenta l'on.

Patrizia Terzoni (M5s) -. C'è chi si occupa di fare polemiche sterili ed infondate e chi, come questo Governo, risolve i problemi che eredita dal passato con gestioni pubbliche e private sconsiderate. Adesso Astaldi, che è entrata in concordato preventivo, deve assicurare lo svolgimento dei lavori nei due tratti stradali. Noi, dal canto nostro, vigileremo sui cantieri, dove le scuse non esistono più: le opere possono e devono andare avanti per il bene del territorio e per i cittadini".