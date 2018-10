M5s chiede ispezione su sanità umbra

"Serve un'ispezione ministeriale sulle anomalie della sanità umbra da parte del ministero della Salute e di quello dell'Economia e finanze": a chiederla sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari.

In una conferenza stampa gli esponenti pentastellati, hanno parlato dell'intenzione di inviare ai due dicasteri una relazione per denunciare "che la sanità in Umbria è malata e per chiedere interventi ministeriali". "Visto che la governance del sistema sanitario è da rivedere completamente - hanno aggiunto - dal momento che i suoi vertici hanno tutti questioni giudiziarie aperte. Inoltre dalle relazioni dei collegi sindacali delle Aziende ospedaliere emergono da anni denunce di problemi e irregolarità gravi. Non devono poi essere dimenticati i rapporti istituzionali compromessi tra aziende sanitarie e università, come dimostra il caso della direzione di Gastroenterologia. E la responsabilità di questo è della politica, che è assente e non interviene".