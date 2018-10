Inaugurato rinnovato Santa Giuliana

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Inaugurato da un originale taglio del nastro, con vari atleti impegnati in una staffetta, il rinnovato impianto sportivo Santa Giuliana, nel cuore di Perugia. Interessato anche dalla riqualificazione della pista, adeguata per ospitare meeting nazionali e internazionali, l'impianto di atletica sarà a breve oggetto del rinnovamento di attrezzature e luci.

"Questo è uno degli impianti più belli della città", ha detto l'assessore allo Sport Emanuele Prisco, che con la consegna del Santa Giuliana alla città lascia il suo incarico in giunta.

Anche a lui il "grazie" del sindaco Andrea Romizi, che si è rivolto al mondo sportivo e studentesco "per la pazienza che hanno avuto nell'attendere l'intervento".

All'inaugurazione protagonista anche Ilario Castagner che al Santa Giuliana negli anni in cui è stato stadio del Perugia calcio ha vissuto "tantissimi ricordi indimenticabili" da giocatore e allenatore. (ANSA).