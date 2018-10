Tornano udienze Tribunale minori a Terni

(ANSA) - TERNI, 25 OTT - Tornano, presso il palazzo di giustizia di Terni, le udienze del tribunale per i minorenni: per un giorno a settimana ci sarà infatti a disposizione di giudici e avvocati uno spazio per trattare i procedimenti che riguardano minori, evitando così agli utenti ternani di spostarsi a Perugia. A darne notizia è stata la presidente del tribunale, Rosanna Ianniello, che - in occasione della Giornata europea della giustizia civile - ha tenuto una conferenza stampa in cui ha fatto il punto della situazione degli uffici giudiziari. Tra le altre novità annunciate, anche la creazione di uno sportello "informAzione", realizzato con il contributo di Ordine degli avvocati, Comune, Regione ed enti territoriali, per orientare i cittadini nella corretta fruizione dei servizi della giustizia civile e penale. Lo sportello sarà aperto ogni venerdì, al piano terra del tribunale, dalle 10 alle 13.