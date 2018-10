Santopadre, Figc dovrà risarcire club B

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "La Figc ha paura del risarcimento da dare a 9 club. Dico loro che dovranno risarcirne 19". Il presidente del Perugia, Alessandro Santopadre, minaccia una richiesta danni alla Federcalcio qualora dovesse essere stravolto, a torneo in corso, il format del campionato di B.

"Noi siamo le uniche vittime di questa situazione - aggiunge Santopadre, durante la conferenza stampa indetta al termine dell'assemblea di Lega Serie B -, dopo 9 partite ci vengono a dire che quanto successo finora non va più bene. Che lo vadano a spiegare a chi è primo in classifica e ha speso milioni di euro: è una situazione intollerabile. Lo Stato ci tuteli, siamo gente onesta e per bene, abbiamo sempre pagato gli stipendi. Non ci siamo mai permessi di parlare, ci hanno dato dei venduti e dei morti di fame". "Come Perugia ho investito tanti soldi per vincere la C2 e la C1 - conclude il presidente - e ora alcuni club vogliono vincere in tribunale e non sul campo".