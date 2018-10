L'ambasciatore della Colombia a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 25 OTT - Visita a palazzo comunale, a Spoleto, per il nuovo ambasciatore della Colombia in Italia Gloria Isabel Ramírez Ríos.

E' stata ricevuta dal sindaco Umberto de Augustinis, insieme ad Antonio Miscenà, direttore generale del Festival Internacional de Música di Cartagena, manifestazione con cui il Festival di Spoleto ha sottoscritto un protocollo d'intesa. Si tratta della seconda visita di una delegazione colombiana a palazzo comunale dopo quella dello scorso giugno quando de Augustinis si incontrò con i vertici del Festival di Cartagena. Il Festival colombiano nell'inverno del 2019 presenterà l'opera "Cosi Fan Tutte", già messa in scena al Festival di Spoleto. Anche l'incontro di questa mattina si inserisce nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra Spoleto e Cartagena, "un rapporto - è detto in una nota del Comune - che il sindaco auspica sempre più stretto e duraturo, foriero di iniziative artistiche e di spettacolo che sappiano potenziare il già ricco patrimonio culturale delle due città".