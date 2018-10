95.710 i residenti stranieri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - I residenti stranieri in Umbria al 1 gennaio 2018 sono complessivamente 95.710 pari all'1,9% del totale nazionale, con un'incidenza sul totale della popolazione residente (884.640) che si conferma al 10,8% per il secondo anno consecutivo, ma con una ulteriore diminuzione dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Sono i dati forniti a Perugia in occasione della presentazione del Dossier statistico immigrazione 2018.

Gli stranieri non comunitari sono 60.402. Il 29,9% fra i 30 e i 44 anni, i minorenni sono il 22,1% mentre il 18,4% per ha fra i 18 e 29 anni. Solo il 5,3% è ultrasessantacinquenne.

L'immigrazione in Italia e, di conseguenza in Umbria, vive nuova fase - è stato spiegato - sulla scia del calo demografico caratterizzato da meno nascite e dall'aumento dei cittadini anziani, del flusso non programmato dei richiedenti asilo, della crescita di "nuovi" cittadini italiani con una forte presenza di nuova generazione "figlia di immigrati".