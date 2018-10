Responsabile Polizia postale, ragazzi non restate in silenzio

"E' fondamentale parlare e non restare in silenzio": a lanciare il messaggio è Marco Valerio Cervellini, responsabile per la Polizia postale delle campagne educative rivolte ai minori. Intervenuto a Perugia a un convegno su 'Privacy and security in social media' con il quale sono stati celebrati i 20 anni dell'istituzione del Corpo.

Cervellini si è soffermato sull'importanza delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione verso certi fenomeni.

"Intervenire quando il minore è stato violato, abusato o addirittura indotto al suicidio è una grande sconfitta per noi operatori della sicurezza e per la società civile - ha detto -, che spesso e volentieri fa finta di non conoscere il fenomeno per non affrontarlo. Noi come Polizia di Stato, andiamo nelle scuole ad ascoltare i ragazzi e non a giudicarli, diamo loro dei consigli utili su come sfruttare la rete e la tecnologia e non al contrario farsi sfruttare e correre dei rischi".