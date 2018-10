Procuratore Perugia visita comando Umbria Gdf

Il procuratore capo della Repubblica di Perugia, Luigi De Ficchy, ha fatto visita al Comando regionale Umbria della guardia di finanza, dove è stato ricevuto dal comandante regionale, generale Antonio Sebaste, e da quello provinciale, colonnello Danilo Cardone.

Il gen. Sebaste, in presenza anche di personale in rappresentanza dei reparti, dopo avere illustrato in un briefing l'assetto ordinativo, si è soffermato su alcune delle principali iniziative assunte dal Comando regionale. Tra cui - riferiscono le stesse fiamme gialle - la predisposizione di varie analisi operative, partecipate ai reparti territoriali, tese a conferire ulteriore efficacia all'azione di servizio nei settori di maggiore rilevanza, a tutela della legalità economica e dei contribuenti onesti. Ha altresì evidenziato il "significativo impegno" dei reparti anche nell'attività delegata dalla magistratura, "in progressiva implementazione".