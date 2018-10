Avvocato Pro Vercelli, ora palla a Figc

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Ora la palla passa alla federazione, che deve attuare mi auguro in tempi brevi la procedura dei ripescaggi. Ma non c'è dubbio che la serie B debba tornare a 22 squadre". Lo dice all'Ansa l'avvocato Cesare Di Cintio, che cura gli interessi della Pro Vercelli nella vicenda dei ricorsi sulla serie B, a proposito della decisione del Tar del Lazio sul format della serie cadetta.

"Immagino che la Figc non abbia intenzione d'impugnare questa decisione - dice ancora Di Cintio - e del resto non ci sono nemmeno i presupposti: i giudici hanno sospeso la pronuncia del Tfn evidenziando i profili d'illegittimità dei provvedimenti dell'allora commissario". "E spero che la lega di Serie B non voglia andare allo scontro - aggiunge -. La Ternana ha già giocato cinque partite in serie C? E' un problema della lega di B e della federcalcio. Intanto è stata vinta la partita più difficile, quella sul format del campionato e il Tar ci ha dato ragione".