Un convegno su 'Privacy and security social media'

Con un convegno sul tema "Privacy and security in social media", dedicato all'uso "corretto e consapevole" delle tecnologie e dei social network la Polizia postale e delle comunicazioni celebra celebra a Perugia il ventesimo anniversario dalla sua istituzione. L'appuntamento è in programma il 24 ottobre nell'aula magna dell'Università per Stranieri.

Ad aprire l'incontro saranno il rettore di Palazzo Gallenga Giovanni Paciullo, il presidente nazionale Ancri Tommaso Bove, il questore di Perugia Giuseppe Bisogno e il prefetto Claudio Sgaraglia. In programma poi una tavola rotonda alla quale parteciperanno il dirigente del Compartimento Polizia postale e della comunicazioni di Perugia, Anna Lisa Lillini, il sostituto procuratore Mario Formisano, il responsabile per la Polizia postale delle campagne educative rivolte ai minori, Marco Valerio Cervellini e il responsabile dei rapporti istituzionali e degli affari regolamentari di Facebook in Italia, Grecia, Cipro e Malta Laura Bononcini.