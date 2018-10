Toninelli visita stand Colacem-Colabeton

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha visitato lo stand Colacem-Colabeton al Saie 2018, la fiera dell'edilizia, dove - sottolinea il gruppo - ha potuto "apprezzare personalmente" il calcestruzzo fotoluminescente brightStone, che cattura energia solare restituendola come fonte luminosa di notte. Una soluzione che secondo l'azienda umbra potrebbe "essere ideale" per la mobilità lenta, ad esempio per piste ciclabili e percorsi pedonali in parchi pubblici, potendo garantire sia maggior sicurezza che una perfetta integrazione con il territorio".

Nello stand Colacem-Colabeton, dedicato proprio alle "Strade della sostenibilità", c'era infatti una galleria che simulava un parco notturno, al cui interno il ministro Toninelli e migliaia di visitatori hanno potuto testare l'efficacia luminosa del calcestruzzo brightStone.