Tante star per Umbria jazz winter

Dopo avere festeggiato lo scorso anno il quarto di secolo di vita, Umbria jazz winter torna a Orvieto dal 28 dicembre al primo gennaio con un cartellone ricco di star ma anche con numerosi eventi collaterali. Il programma è stato presentato dal direttore artistico Carlo Pagnotta nella sede della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto.

Nel cartellone (i biglietti saranno in vendita dal 31 ottobre) scorrono i più bei nomi del jazz italiano, tra i quali i trombettisti Enrico Rava, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Flavio Boltro, e personaggi "di culto" di quello americano, esponenti di generazioni diverse come Ethan Iverson e Barry Harris.

Come sempre, ci saranno i Funk Off a sfilare per le vie del centro orvietano. E per chi vorrà far tardi, verranno nuovamente proposte le jam session. Restano centrali i due momenti che da sempre caratterizzano il festival, il concerto gospel che segue la Messa di Capodanno nel Duomo e i tre grandi veglioni della notte di San Silvestro.