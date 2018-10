Casellati a Norcia per due anni da sisma

Sarà la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a inaugurare, venerdì 26 ottobre, il programma delle manifestazioni previste a Norcia in occasione del secondo anniversario del sisma. Lo ha reso noto il Comune.

L'arrivo a Norcia della presidente Casellati è atteso intorno alle 13.

In mattinata sarà invece presentato il libro "Aicron - Storie di una ricostruzione fantastica" a cura della Fondazione Francesca Rava.

Il calendario degli eventi, per ricordare la scossa del 30 ottobre 2016, proseguirà fino al 4 novembre. La giornata centrale sarà proprio quella del 30 ottobre, a iniziare dalle 7,41, quando in piazza San Benedetto, davanti alla Basilica, saranno rivissuti gli attimi di quella mattina di due anni fa con un momento di riflessione con la comunità monastica benedettina e la diocesi Spoleto-Norcia.